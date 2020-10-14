ردا على "سبق".. "أمانة تبوك": بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي بحاجة للدراسة

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لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.. وأكدت العمل على وضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة

أكدت أمانة تبوك أنها قد أتاحت للجميع تقديم طلباتهم لإيصال التيار الكهربائي للمخططات والمساكن، شريطة أن يتم ذلك وفق مسار محدد وهو ما تم بالفعل، إلا أن بعض الطلبات لازالت بحاجة لدراسة أدق وهو ما تعمل على تصحيحه الجهات المعنية في الأمانة، نظراً لتعارض بعض الطلبات مع الاشتراطات التنظيمية في هذا الشأن.

ولفتت في ردها على خبر "سبق" بعنوان " مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر".، إلى أن بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي لمواقع معينة، تقع ضمن أراض زراعية مقسمة بصك شامل، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنظيمية أكبر، وهو ما تعمل عليه الأمانة حالياً لوضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة وطرحها في الوقت المناسب.

وقدمت الأمانة شكرها لـ"سبق" على جهودها الإعلامية، وتسليطها الضوء دائماً على كل ما من شأنه خدمة المواطن والوطن، وأوضحت أن جميع طلبات المواطنين الخدمية والتنموية هي محل اهتمام عالي، والأمانة تواصل أعمالها ودراستها لكل ما من شأنه ضمان تقديم أعلى معايير الجودة وأفضل الخدمات لساكني المنطقة والمقيمين فيها.

وكان عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك تفاجؤوا من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهربائي، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، على الرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

أمانة تبوك