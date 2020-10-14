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لنشر وتعزيز رياضة التزلج بالسعودية

بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وقَّعت اللجنة الأولمبية ممثلة بنائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وشركة "ماجد الفطيم العقارية" ممثلة بالرئيس الإقليمي خالد العجمي، أمس الثلاثاء مذكرة تعاون بين الجانبين لمدة عام واحد لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لنشر وتعزيز رياضة التزلج بالسعودية، وتدريب الطاقات والمواهب السعودية على مهارات وتقنيات التزلج على الجليد.

وقال "الفيصل" إن المذكرة تسعى لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة وتسويقها في مجالات السينما والمعارض والمولات والمرافق الرياضية، خاصة أن شركة "ماجد الفطيم" تمتلك سجلاً حافلاً في تطوير وتشغيل العديد من مراكز التسوق المتميزة، والمشاريع العقارية العملاقة متعددة الأغراض، والفنادق، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، إضافة إلى المكاتب والمنشآت الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي بأن المذكرة تشتمل على الاستفادة من المساحات العامة في مراكز التسوق التابعة للشركة، والمساحات المتاحة في دور السينما بمختلف مناطق السعودية لإقامة معارض رياضية وثقافية، تروج للرياضات المختلفة والقيم الأولمبية، ومنتجع التزلج "Ski Saudi" التابع لشركة "ماجد الفطيم".

وأكد "الفيصل" أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز -بمشيئة الله- من تحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030م المتعلقة بممارسة المجتمع للرياضة، مشددًا على أن القطاع الخاص عنصر مهم لرفع مستوى القطاع الرياضي السعودي، خاصة أن السعودية مقبلة - بإذن الله - على استضافة المزيد من الدورات والبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

وقال الرئيس الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم العقارية" في السعودية خالد العجمي: "نتوجه بالشكر إلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية على تعاونها مع شركة (ماجد الفطيم) لتعزيز رياضة التزلج في السعودية".

وأضاف: "نحن متحمسون للتعاون الذي سيجمع بين فريق سكي السعودية Ski Saudi وفريق سكي دبي Ski Dubai الذي يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال؛ وذلك للاستفادة القصوى من خبراتهم ومعارفهم، ونقل أفضل الممارسات والمعايير العالمية إلى السعودية، وذلك بمجرد حصولنا على الموافقة الرسمية لتقديم ونشر رياضة التزلج للمواطنين السعوديين".

وبموجب مذكرة التعاون من المقرر أن يتم تدريب فريق "سكي السعودية" “Ski Saudi” في إمارة دبي لتمكين أعضاء الفريق، وتعزيز قدراته ومهاراته في مختلف أنواع الرياضات الثلجية وفق أحدث التقنيات والأساليب العالمية.