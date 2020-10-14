أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية " وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

Print
لنشر وتعزيز التزلج بالسعودية

توقيع مذكرة تفاهم بين

بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وقَّعت اللجنة الأولمبية ممثلة بنائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وشركة "ماجد الفطيم العقارية" ممثلة بالرئيس الإقليمي خالد العجمي، أمس الثلاثاء مذكرة تعاون بين الجانبين لمدة عام واحد لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لنشر وتعزيز رياضة التزلج بالسعودية، وتدريب الطاقات والمواهب السعودية على مهارات وتقنيات التزلج على الجليد.

وقال "الفيصل" إن المذكرة تسعى لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة وتسويقها في مجالات السينما والمعارض والمولات والمرافق الرياضية، خاصة أن شركة "ماجد الفطيم" تمتلك سجلاً حافلاً في تطوير وتشغيل العديد من مراكز التسوق المتميزة، والمشاريع العقارية العملاقة متعددة الأغراض، والفنادق، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، إضافة إلى المكاتب والمنشآت الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي بأن المذكرة تشتمل على الاستفادة من المساحات العامة في مراكز التسوق التابعة للشركة، والمساحات المتاحة في دور السينما بمختلف مناطق السعودية لإقامة معارض رياضية وثقافية، تروج للرياضات المختلفة والقيم الأولمبية، ومنتجع التزلج "Ski Saudi" التابع لشركة "ماجد الفطيم".

وأكد "الفيصل" أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز -بمشيئة الله- من تحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030م المتعلقة بممارسة المجتمع للرياضة، مشددًا على أن القطاع الخاص عنصر مهم لرفع مستوى القطاع الرياضي السعودي، خاصة أن السعودية مقبلة - بإذن الله - على استضافة المزيد من الدورات والبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

وقال الرئيس الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم العقارية" في السعودية خالد العجمي: "نتوجه بالشكر إلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية على تعاونها مع شركة (ماجد الفطيم) لتعزيز رياضة التزلج في السعودية".

وأضاف: "نحن متحمسون للتعاون الذي سيجمع بين فريق سكي السعودية Ski Saudi وفريق سكي دبي Ski Dubai الذي يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال؛ وذلك للاستفادة القصوى من خبراتهم ومعارفهم، ونقل أفضل الممارسات والمعايير العالمية إلى السعودية، وذلك بمجرد حصولنا على الموافقة الرسمية لتقديم ونشر رياضة التزلج للمواطنين السعوديين".

وبموجب مذكرة التعاون من المقرر أن يتم تدريب فريق "سكي السعودية" “Ski Saudi” في إمارة دبي لتمكين أعضاء الفريق، وتعزيز قدراته ومهاراته في مختلف أنواع الرياضات الثلجية وفق أحدث التقنيات والأساليب العالمية.

توقيع مذكرة تفاهم بين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

شبكة عيون الإخبارية