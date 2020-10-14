الليث تستضيف ملتقى المملكة المفتوح لاختراق الضاحية للدراجات الثلاث

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تقام لأول مرة على مستوى السعودية وبمشاركة أكثر من 33 ناديًا

تستضيف محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في نادي الليث الرياضي، يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442هـ ملتقى المملكة (الأول) المفتوح لاختراق الضاحية للدراجات الثلاث (ناشئين – شباب – أولى)، وذلك تحت شعار (الليث تنطلق)، وذلك ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

ويشارك في البطولة أكثر من 600 لاعب يمثلون 33 فريقاً هي: الهلال والنصر وجرش والأغر والمجد وقلوة والقوس والاتحاد والشباب ووج والصفا والوطن وأحد والخليج والفاروق والليث والتسامح والوطني والعدالة والوشم والزيتون وعكاظ والمصيف وصحاري ومضر والفرسان والأهلي والهدى والوادي الأخضر والتهامي والنور وجدة ورأس تنورة.

ويتنافس اللاعبون في مسابقات اختراق الضاحية لمسافات 4 كلم للناشئين، و6 كلم للشباب، و8 كلم للدرجة الأولى. وقد كلفت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لألعاب القوى أكثر من 45 حكمًا لإدارة منافسات هذا الملتقى.

من جهة أخرى اجتمع اليوم محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني برؤساء القطاعات الحكومية، والقطاعات الأمنية، وذلك لبحث استعدادات تلك القطاعات لاستضافة محافظة الليث لهذا الحدث الرياضي الهام.

وطالب "الزهراني" رؤساء القطاعات بتضافر الجهود ودعم الخدمات، ورفع مستوى الجودة في العمل، وتهيئة كافة المرافق، بما يدعم ويعزز نجاح هذه البطولة. كما وجه بتكوين لجان للعمل على توزيع المهام قبل البطولة وبعد انتهائها وحتى مغادرة تلك الأندية محافظة الليث، بالإضافة إلى توفير عيادة صحية متنقلة تتواجد بموقع السباقات لخدمة جميع الأندية المشاركة، وقام رؤساء القطاعات الحكومية بجولة تفقدية لموقع إقامة السباق، الذي سيكون على شاطئ بحر الليث "الكورنيش".

من جهته أوضح رئيس نادي الليث الرياضي الأستاذ عبد الله البصراوي أن محافظة الليث على أتم الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الهام والكبير، الذي يقام لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية؛ حيث تعتبر محافظة الليث هي أول محافظة تستضيف هذه البطولة بهذا العدد الذي يتجاوز 800 شخص من لاعبين ومدربين ومسؤولين ومرافقين.

وأضاف البصراوي أنه تم حجز عدد 5 فنادق بكاملها، بالإضافة إلى منتجعين سياحيين؛ أحدهما سيكون مخصصًا لكبار الشخصيات، مشيرًا إلى أنه سيكون من ضمن الحضور لهذه البطولة: العداء السعودي السابق رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لألعاب القوى سعد شداد، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات العربية.