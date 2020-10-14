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خلال أسبوع.. أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 2350 جولة

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خلال أسبوع.. أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 2350 جولة خلال أسبوع.. أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 2350 جولة
أسفرت عن تغريم 65 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

خلال أسبوع.. أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 2350 جولة

كثفت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الجوف عمر الحموان: الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 2350 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، أسفرت عن مخالفة 65 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار 55 منشأة أخرى، وإتلاف ومصادرة 1180 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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