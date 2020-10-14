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لبنان يسمي وفد تفاوض ترسيم الحدود مع إسرائيل

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لبنان يسمي وفد تفاوض ترسيم الحدود مع إسرائيل لبنان يسمي وفد تفاوض ترسيم الحدود مع إسرائيل

جي بي سي نيوز :- أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، الإثنين، عن أسماء الوفد المكلف بالتفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إن ترسيم الحدود الجنوبية ينطلق من اتفاق الإطار العملي للتفاوض، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأوضح البيان أن العميد الركن الطيار، بسام ياسين، يرأس الوفد الذي يتألف من العقيد الركن البحري، مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، وسام شباط، ومن الخبير نجيب مسيحي.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة منتصف الشهر.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وبين الحين والآخر تحدث توترات، جراء ما تقول إسرائيل إنها "محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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