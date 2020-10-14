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"لصوص المطعم" يتفاعل.. شرطة الرياض توقِع بالجناة: 3 يمنيين

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فيديو "لصوص المطعم" يتفاعل.. شرطة الرياض توقِع بالجناة: 3 يمنيين "لصوص المطعم" يتفاعل.. شرطة الرياض توقِع بالجناة: 3 يمنيين
المتهمون قاموا بالاستيلاء عنوةً على مبالغ مالية ومستندات كانت في خزنته

فيديو

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوةً على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وقال: ضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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