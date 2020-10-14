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مستشفيات خاصة في الأردن : افحص كورونا وانت في سيارتك

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مستشفيات خاصة في الأردن : افحص كورونا وانت في سيارتك مستشفيات خاصة في الأردن : افحص كورونا وانت في سيارتك

جى بي سي :- باشرت مستشفيات خاصة في الاردن فحص الراغبين بمعرفة اصاباتهم بكورونا من عدمها ، باشرت باجراء عمليات الفحص من داخل السيارات الخاصة .
ولا يتطلب من الذي يجري عليه الفحص النزول من السيارة حيث يتم فحصه وهو داخلها و تخرج النتيجة خلال 24 ساعة .
وقد بدأت المستشفيات الخاصة ببث دعاية لدى الاردنيين تروج لهذه الطريقة من الفحوصات تحت شعار افحص كورونا وانت بسيارتك .
وقالت هذه المستشفيات  في اعلانها :

افحص وانت في سيارتك ,,, لا تحتاج الاختالاط في الاخرين ... اصدار شهادة خلو من كورونا ... معتمد للمسافرين . 

 

جي بي سي نيوز

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