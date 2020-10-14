عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"

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دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقًا لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية، أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني http://hmm.gov.sa/spganedam1، كما أبدت اهتمامًا إضافيًّا بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24/ 3/ 1442هـ، الموافق 10/ 11/ 2020م؛ وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة (RD@SPGA.GOV.SA) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.

وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد يرمي لتنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، وتبذل الهيئة جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.الهيئة العامة لعقارات الدولة