ظواهر جوية حادة تؤثر في أجواء #المملكة.. متحدث "الأرصاد" يوضّح وينبّه

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"القحطاني" دعا إلى متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس بالمناطق كافة

أوضح الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني؛ حقيقة المتداول عبر مواقع التواصل، حول مؤشرات لظواهر جوية حادة؛ قد توثر في أجواء #المملكة.

وقال القحطاني؛ عبر حساب الهيئة على تويتر، اليوم: وفقاً للتوقعات لا يوجد -بمشيئة الله- أيّ مؤشرات لظواهر جوية حادة؛ قد توثر في أجواء #المملكة خلال الأيام المقبلة، وما يتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيق، وننبّه من تداوله ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة