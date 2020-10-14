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"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان والعرضيات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان والعرضيات "الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان والعرضيات
دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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