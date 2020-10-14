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تسجل 139 حالة جديدة بـ "كورونا" و9 حالات وفاة

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مصر تسجل 139 حالة جديدة بـ "كورونا" و9 حالات وفاة تسجل 139 حالة جديدة بـ "كورونا" و9 حالات وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 104787 بينهم 97841 متعافيًا

مصر تسجل 139 حالة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 98 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها،

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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