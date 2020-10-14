"البركاني" يستعرض مع السفير البريطاني تصعيد "الحوثي" وخرقها لاتفاق ستوكهولم

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"أرون" أكد وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره لتحقيق السلام الشامل

بحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني خلال لقائه، الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى بلاده مايكل أرون، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية التسريع.

وتفصيلاً، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن رئيس البرلمان اليمني استعرض في اللقاء التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي في عددٍ من المناطق اليمنية وخرقها لاتفاق ستوكهولم وجميع الاتفاقيات السابقة، وجهود المشاورات الحالية التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث في الوصول إلى تسوية سياسية وفقًا للمرجعيات الأممية.

وأكد البركاني أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره خطوة مهمة في طريق الحل السياسي وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار، مجددًا موقف الحكومة اليمنية الشرعية الداعم للجهود الأممية في الوصول إلى حل سياسي يضمن سلامًا عادلاً لجميع أبناء الشعب اليمني وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

ونوه رئيس البرلمان اليمني بدور الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأصدقاء وخصوصًا دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في دعم اليمن وتحقيق الاستقرار في جميع ربوعه.

من جهة أخرى، أكد سفير المملكة المتحدة، وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في اليمن يُعد ضرورة ومطلبًا لدى المجتمع الدولي.