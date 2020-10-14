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المغرب ترفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90 في المئة

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المغرب ترفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90 في المئة المغرب ترفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90 في المئة
منتجات النسيج تعدُّ أبرز المنتجات التي تواجه قيودًا جديدة في الرباط

المغرب ترفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90 في المئة

فرضت المغربية مزيدًا من القيود على المنتجات المصنَّعة في تركيا لمدة خمس سنوات؛ لترتفع الرسوم الجمركية على المنسوجات التي تحمل أختامًا تركية بنسبة 90 %. كما فرضت الرباط قيودًا صارمة على سلاسل المتاجر التركية في المغرب، وحذرت من إغلاقها حال عدم الالتزام بتلك بالقرارات التي تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.

ووفقًا لموقع «أحوال» التركي، تناول قرار السلطات المغربية رفع الرسوم الجمركية على كل المنتجات المصنوعة في تركيا، وقال إن منتجات النسيج تعد أبرز المنتجات التركية التي تواجه قيودًا جديدة في المغرب؛ إذ تشجع الرباط مواطنيها على شراء المنتجات المحلية.

واشترطت وزارة التجارة المغربية أيضًا على سلسلة متاجر «بيم» التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجر «بيم» من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام سيتم غلق 500 متجرًا تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.

جدير بالذكر أن أنقرة تستغل اتفاقية التجارة الحرة مع فاس من أجل إضعاف الإنتاج المحلي المغربي، لكن لأول مرة تحقق المغرب مطالبها أمام تركيا؛ فقد صدّق البرلمان المغربي على تعديل تلك الاتفاقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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