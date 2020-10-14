100 دقيقة لياقية وتكتيكية تجهز الهلال لبدء الموسم الجديد

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إدارة النادي توقع مع 10 من لاعبي فئة الشباب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته اليومية, بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو استعداداً لانطلاقة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



واشتمل المران الذي استمر لمدة 100 دقيقة على تمارين لياقية متنوعة، ومن ثم فرض لوشيسكو تدريبات تكتيكية وفنية على اللاعبين، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب، كما أدى الثلاثي سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وحمد العبدان تمارين لياقة من خلال الجري حول الملعب.

من جهة أخرى وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقود احترافية مع 10 من لاعبي فئة الشباب.

واللاعبون هم كل من الحارس عبد الله البيشي لمدة عامين، والمدافع بندر وحيشي 3 أعوام، والظهيران الأيسران معاذ فقيهي 3 أعوام، ونواف المفرج لعامين، وخماسي الوسط عبد الرحمن الدخى لعامين، وناصر هدود، ومحمد حمد القحطاني، وسعد الناصر، وسطام الروقي لمدة 3 أعوام، والمهاجم فهد الأسمري لمدة 3 أعوام.

وجاءت هذه الخطوة، بعد توصية فنية من الجهازين الفني والإداري في فريق درجة الشباب، وبهدف الحفاظ على مكتسبات النادي.

يذكر أن الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة العين الصاعد حديثاً السبت المقبل.

