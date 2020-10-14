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.. مقتل إرهابيَّيْن في مواجهات مع الشرطة بشمال سيناء

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مصر.. مقتل إرهابيَّيْن في مواجهات مع الشرطة بشمال سيناء .. مقتل إرهابيَّيْن في مواجهات مع الشرطة بشمال سيناء
بعد توافُر معلومات عن مجموعة إرهابية تخطط لمهاجمة قوات الأمن والجيش

مصر.. مقتل إرهابيَّيْن في مواجهات مع الشرطة بشمال سيناء

صرَّحت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء بأن إرهابيَّين قُتلا في مواجهات مع الشرطة بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

وتفصيلاً، قال بيان للوزارة إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني عن وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بـشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بالنطاق ذاته.

وذكر البيان أنه تم التعامل الفوري، وأسفرت النتائج عن رصد اثنَين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل سيارة ربع نقل، يستهدفان رصد الارتكازات الأمنية.

وأضاف البيان بأنه فور شعور العنصرَين الإرهابيَّين بإحكام الحصار عليهما أطلقا النيران بكثافة تجاه القوات؛ فتم التعامل معهما؛ ما أسفر عن مصرعهما، فيما عُثر بحوزتهما على مجموعة من الأسلحة والمتفجرات. موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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