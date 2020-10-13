رسميًا .. "أبل" تكشف عن الأيفون الأحدث والأسرع بتقنية الـ “5G”

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هيكله مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

أعلنت شركة أبل رسميًا، قبل قليل، عن أحدث إصداراتها من هواتف الأيفون والتي حملت هذا العام مسمى iPhone 12 و iPhone 12 min، و iPhone 12 pro، و iPhone 12 ProMax، بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تصميم ذي حافات مسطحة، وبهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

جاء ذلك خلال الحدث الافتراضي الذي قدمه رئيسها التنفيذي "تيم كويك" من المقر الرئيس للشركة بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

iPhone 12 pro & iPhone 12 proMax

ويأتي هاتف iPhone 12 Pro بشاشة ذات حجم 6.1 إنش، بينما يأتيiPhone 12 Pro Max بشاشة حجم 6.7 إنش والتي تعد الشاشة الأكبر في كل إصدارات هواتف الأيفون، كما تحتوي شاشة الهواتف الجديدة على تقنية“Super Retina XDR”، مع دعم كامل لمعايير HDR، و Dolby Vision

وأكدت “أبل” أن هواتف iPhone 12 pro & iPhone 12 proMax تحتوي أيضًا على زجاج خاص "درع السيراميك" بمواصفات أقوى من أي زجاج هاتف ذكي موجود بالسوق، ويستطيع تحمل السقوط بمعدل ٤ أضعاف من السابق.

وكشفت "أبل" عن مستشعر LiDAR في هاتفي iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max لدعم رسم ثلاثي الأبعاد، وتقنية الواقع المعزز، كما يدعم التركيز التلقائي مع التصوير في الإضاءة المنخفضة.

وتحتوي هواتف الأيفون iPhone 12 pro & iPhone 12 proMax على معالج A14 Bionic السداسي النواة، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

كما أنها تضم ثلاث كاميرات تشترك كلها في الدقة البالغة 12 ميجابكسل، لكنها تختلف في قدرات التصوير، إذ تأتي الرئيسة منها مع فتحة عدسة f/1.6، وبدعم لتقنية التثبيت البصري، وتأتي الكاميرا الثانية مع فتحة عدسة f/2.0، وهي مخصص لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 2x، بالإضافة إلى تقنية التثبيت البصري. أما الكاميرا الثالثة فهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وتأتي مع فتحة عدسة f/2.4.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتحتوي على هناك حساس للتصوير الثلاثي الأبعاد لدعم تقنية Face ID.

وتعتزم أبل طرح هاتف iPhone 12 Pro بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي، وبسعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي لهاتف iPhone 12 ProMax، وبعدد 4 ألوان مميزة هي “الأبيض، والأسود، والذهبي، والأزرق”.

iPhone 12 & iPhone 12 min

يحتوي هاتف iPhone 12 على معالج A14 Bionic مصنوع باستخدام تقنية 5 نانومتر وهو أسرع بنسبة 40 ٪ من معالج A13 Bionic ويحتوي على 6 أنوية للمعالج العادي و 4 أنوية للجرافيكس، وبمقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68.

ويدعم هاتف iPhone 12 الاتصال بشبكات 5G، حيث يدعم هوائيات “sub-6” ، كما يدعم الهاتف العمل مع شبكات mmWave 5G.

وأصبحت شاشة الأيفون 12 من نوع OLED أكثر سطوعًا حيث يصل معدل سطوعها 1200 شمعة، بقياس 6‪.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، وبدعم كامل للمعايير “Dolby Vision، HLG، HDR 10”،

وأكدت “أبل” أنها طورت نوعًا جديدًا من الزجاج "درع السيراميك" بمواصفات أقوى من أي زجاج هاتف ذكي موجود بالسوق، ويستطيع تحمل السقوط بمعدل ٤ أضعاف من السابق.

ومن ناحية الكاميرا في هاتف iPhone 12 فقد أصبحت الكاميرا الرئيسة أفضل وأكثر تحسنًا وبفتحة عدسة f/1.6 وبـ 7 طبقات من العدسات، وبدقة 12MP، وتحسين كبير في التصوير بالإضاءة المنخفضة بنسبة 27 % وتطوير على الفيديو ووضع التايم لابس، وأصبحت تقنية HDR أفضل من ناحية التفاصيل عند تصوير الوجوه بخلفيات عالية السطوع.

وأصبح هاتف iPhone 12 يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي MagSafe بقوة 15W، ودعم الكامل من الإكسسوارات الإضافية الذكية الأخرى.

وكشفت “أبل” عن ميزة ذكية طورتها في هاتف الأيفون، حيث إن جهاز الأيفون أصبحت لديه القدرة عن التحول من 5G إلى 4G عند استخدام أحد التطبيقات أو الخدمات التي لا تحتاج إلى سرعات الـ 5G العالية، بهدف التوفير في أداء البطارية والتقليل من استهلاك البيانات الخلوية.

وتأتي مواصفات هاتف الأيفون 12 ميني بنفس مواصفات هاتف الأيفون 12، لكن بشاشة أصغر تبلغ 5.4 إنش، أي أصبح أصغر من الإصدارات السابقة للأيفون مثل أيفون 6 و 7، والتي تبلغ قياس شاشتها 4.7 إنش.

وتعتزم أبل طرح هاتف iPhone 12 بعدة 5 ألوان مميزة هي “الأبيض، والأسود، والأحمر، والأخضر الفاتح، والأزرق”، وبسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي، وبسعر يبدأ من 699 دولار أمريكي لهاتف iPhone 12 min.

وستكون هواتف الـ iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro Max متاحة عبر الطلب المسبق في الـ 6 نوفمبر القادم. والبيع سيكون متاحًا في تاريخ 13 نوفمبر القادم.

أما هواتفiPhone 12 و iPhone 12 Pro متاحة عبر الطلب المسبق في الـ 16 أكتوبر، والبيع سيكون متاحًا في تاريخ 23 من شهر أكتوبر الجاري.

ذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك" شدد على أن شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين مع أيفون الجديد سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، بالإضافة إلى الخصوصية والأمان، نظرًا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات الواي فاي الأقل أمنًا.

