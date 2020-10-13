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تسريب جديد عن "آيفون 12".. "نقلة هائلة في زووم"

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تسريب جديد عن "آيفون 12".. "نقلة هائلة في زووم" تسريب جديد عن "آيفون 12".. "نقلة هائلة في زووم"
شركة أبل ستعلن عن هاتفها المنتظر في وقت لاحق اليوم

تسريب جديد عن

تسارعت التسريبات قبيل إعلان شركة أبل الأمريكية عن هاتفها المنتظر "آيفون 12"، في وقت لاحق الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كاميرا الهاتف الجديد ستكون قادرة على التكبير (زووم) 30 مرة، بما يفوق قدرة النسخة السابقة بثلاثة أضعاف.

وقال حساب متخصص في تسريبات هواتف آيفون على "تويتر": إن "التكبير الجديد هذا العام سيمثل نقلة هائلة".

وأضاف الحساب مجهول الهوية، أن أبل دخلت قبل أشهر في شراكة مع إحدى الشركات التابعة للمنافس "سامسونج" وشركة صينية أخرى من أجل تحسين كاميرا الهاتف الجديد.

ويبدو أن تركيز الشركة الأمريكية على تطوير أداء كاميرا هاتفها الذكي، يأتي بسبب التحديثات الواسعة التي أدخلتها "سامسونج" على هاتفها "غلاكسي نوت 20 ألترا"، الذي تتميز إحدى كاميراته بدقة تصل إلى 108 ميغابيكسل، وهو رقم غير مسبوق.

وكان من المقرر أن تعلن "أبل" عن هاتفها خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته في سبتمبر الماضي، لكن ذلك لم يتم، بسبب أزمة جائحة كورونا.

وخلال الأيام الماضية، تداولت المواقع الإلكترونية العديد من التسريبات عن مزايا الهاتف الجديد؛ ومنها أن آيفون الجديد سيعمل بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس "5 جي"، كما أنه سيتميز بوجود معالج جديد يسرع من أدائه.

ووفق "سكاي نيوز" أشارت التسريبات إلى أن هناك 4 أنواع من الهاتف الجديد وهي: "آيفون 12"، و"آيفون 12 بلاس"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس".

وتتراوح الأسعار المتوقعة للهواتف الجديدة بين 699 دولارًا و1099 دولارًا؛ على أن يفتح المجال لطلبات اقتناء هذه الهواتف في 16 أكتوبر الجاري.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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