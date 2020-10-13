أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام -
سجن وغرامة وتشهير بحق عمالة ضُبطت تغش المنظفات بداية "كورونا" -
نيابة عن الملك.. وزير التعليم يتسلَّم البيان الختامي لمجموعة تواصل الشباب (Y20) -
مصرع شاب بعد اصطدامه بصهريج ماء في "سديرة الطائف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البحر الأحمر" في بيان على "تداول" حول عقد المجمع السكني مع "نيوم": إيرادات وأرباح

Print
"البحر الأحمر" في بيان على "تداول" حول عقد المجمع السكني مع "نيوم": إيرادات وأرباح "البحر الأحمر" في بيان على "تداول" حول عقد المجمع السكني مع "نيوم": إيرادات وأرباح
بقيمة 53 مليون ريال.. وقالت: مدته تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد بتكاليف إضافية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، توقيعها عقداً مع شركة "نيوم"، بقيمة 53 مليون ريال؛ لتقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني الإداري الذي ستقوم الشركة بتنفيذه بموجب العقد المعلن في 6 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، على "تداول"، أن العقد يشمل تقديم الخدمات التكميلية بالمجمع السكني، بما في ذلك تقديم خدمات والنظافة والصيانة والغسيل والخدمات المساندة المتمثلة في الخدمات الطبية والأمنية والترفيهية بالمجمع، ولا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.

وأشارت الشركة إلى أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ المجمع السكني، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية، مبيّنةً أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات ابتداءً من الربع الأول 2021 حتى الربع الرابع 2023.شركة البحر الأحمر العالمية شركة نيوم تداول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية