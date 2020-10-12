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الاتحاد الأوروبي يدين استفزاز أنقرة لليونان ويلوح بـ"عقوبات جاهزة"

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الاتحاد الأوروبي يدين استفزاز أنقرة لليونان ويلوح بـ"عقوبات جاهزة" الاتحاد الأوروبي يدين استفزاز أنقرة لليونان ويلوح بـ"عقوبات جاهزة"
اعتبر إرسالها سفينة استكشاف بالمياه اليونانية تهديداً للأمن والسلام

الاتحاد الأوروبي يدين استفزاز أنقرة لليونان ويلوح بـ

أدان الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، التوتر الذي تسبب به قرار أنقرة إرسال سفينة استكشاف مجدداً إلى المياه اليونانية، وقرر مناقشة المسألة في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، أن المهمة الجديدة لسفينة البحث الزلزالي عروج ريس "سيناقشها القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة".

واستنكر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إرسال السفينة التركية إلى جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من السواحل التركية، قائلاً إن ذلك "تصعيد خطير" و"تهديد مباشر للأمن والسلام".

وأعرب القبارصة أيضاً عن احتجاجهم على قرار سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد إعادة فتح منتجع فاروشا القبرصي-اليوناني الساحلي، الذي أغلقه الجيش التركي منذ غزوه شمال الجزيرة قبل 46 عاماً.

وجاء القراران التركيان بعد أيام من قمة أوروبية وجهت خلالها تهديدات بفرض عقوبات على أنقرة إذا واصلت أنشطتها غير الشرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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