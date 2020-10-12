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ساحل العاج.. الاختبار الأول للأخضر الأولمبي في ختام معسكر الدمام

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بقيادة المدرب " الوطني " سعد الشهري

ساحل العاج.. الاختبار الأول للأخضر الأولمبي في ختام معسكر الدمام

يخوض السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

ويلاقي "الأخضر" منتخب ساحل العاج في تمام السادسة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على مناورة تم العمل خلالها على الكرات الثابتة دفاعياً وهجومياً.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب، اللاعب خالد الدبيش.


يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

ساحل العاج.. الاختبار الأول للأخضر الأولمبي في ختام معسكر الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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