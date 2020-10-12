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حائل تخلو من أي إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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سجلت 3 حالات تعافٍ وحالة وفاة واحدة

حائل تخلو من أي إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

خلت منطقة حائل اليوم من تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهدت المنطقة تسجيل ثلاث حالات تعافٍ جديدة جميعها في مدينة حائل. وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب انفوجرافيك أعده "عبدالعزيز الطهيمي"، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.6%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 3.1%، وبلغت نسبة الوفيات 1.28%، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 28 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.


وبلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6504 حالة، تعافت منها 6219 حالة، وبقيت 202 حالة نشطة، فيما بلغت الوفيات 83 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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