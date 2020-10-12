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شاهد من الصين.. ما الجرم الذي ارتكبه هذا القط ليُطرد من القطار؟

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شاهد من الصين.. ما الجرم الذي ارتكبه هذا القط ليُطرد من القطار؟ شاهد من الصين.. ما الجرم الذي ارتكبه هذا القط ليُطرد من القطار؟
أثار موجة من السخرية على الإنترنت

شاهد من الصين.. ما الجرم الذي ارتكبه هذا القط ليُطرد من القطار؟

لعلك شاهدت عبر رحلة الحياة، أو حتى عبر الأخبار اليومية، شخصًا يتعرض للطرد من القطار، أو وسائل المواصلات؛ لتسلله بدون تذكرة.. ولكن هل سبق أن شاهدت قطًّا يتعرض للطرد من وسائل المواصلات لعدم شرائه تذكرة؟.. هذا ما حدث بالفعل في أحد القطارات في الصين. وأثار المقطع الذي وثق الحادثة الغريبة موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع الذي التقطته إحدى السيدات على متن القطار رجل الأمن وهو يقبض على القط المتلبس بالجرم المشهود ممسكًا بقائمتَيه الأماميتَين؛ ليسحبه إلى خارج القطار، فيما استسلم القط اليائس، الذي تسلل محاولاً الحصول على رحلة مجانية، للطرد من القطار دون مقاومة تذكر.

وشاهد الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين المقطع المضحك، الذي قيل إنه التُقط في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين.

وعلقت السيدة التي التقطت المقطع على الفيديو مازحة بأن المسافر ذو الفرو "أُجبر على مغادرة القطار بعد أن رفض شراء تذكرة".

وفي حين أعرب معظم المعلقين عن استمتاعهم بالمقطع المصور أعرب بعضهم عن خشيته ومخاوفه بشأن القط؛ لاعتقادهم أنه قطٌّ أليف، ضاع من صاحبه، أو تخلى عنه أحدهم.

وعلّق آخرون بأنه ربما جعل الفيديو الناس يضحكون على الإنترنت، لكن في الواقع ربما لا يزال ذلك القط البائس بلا مأوى وطعام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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