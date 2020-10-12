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بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون "صفوة الفرسان الأهلية" بالطائف

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اطلعوا على سير العملية التعليمية عن بُعد.. وشاركوا المعلمين عبر البث المباشر

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

زار سليمان السواط، مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة العامة للتعليم بالطائف، يرافقه مدير إدارة المدارس التعليمية والأجنبية ماجد الشربي، ومحسن المالكي مشرف إدارة المستفيدين، مدارس صفوة الفرسان الأهلية بالمحافظة، واطلعوا على سير العملية التعليمية عن بُعد، وقاموا بجولة برفقة المشرف العام بالمدارس، الشيخ حمد بن هلال السفياني، على المعلمين الذين يقومون بالبث المباشر عبر فصول التعلم الافتراضية.

من جانبه، أبدى "السواط" وزملاؤه إعجابهم بالبرنامج التعليمي الخاص بالمدارس (نظام قلوبالي التعليمي 2030)، وأشادوا بجودة البرنامج، وسهولة استخدامه، وكذلك سهولة الوصول إلى جميع أيقوناته للطلاب وأولياء الأمور.

ومن ناحية أخرى، أثنى الفريق الزائر على شروحات المعلمين،وتفاعل الطلاب معهم أثناء العملية التعليمية، وطريقة حل الواجبات المدرسية، التي تنقسم إلى ورقية ومحوسبة، مع التصحيح التلقائي، ويستطيع الطالب الاطلاع على نتيجته بعد انتهاء الاختبار مباشرة. وكذلك توفر البث عبر أكثر من منصة لضمان البث بيُسر وسهولة، وعدم انقطاع العملية التعليمية.

وفي نهاية زيارتهم اطلعوا على نظام التقارير الصادرة من البرنامج حول العملية التعليمية بكاملها، وهي محدثة بصورة مستمرة. وشكروا إدارة المدارس على ما تقوم به من جهود من أجل سير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

بالصور.. مسؤولون عن التعليم الأهلي يتفقدون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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