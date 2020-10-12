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التجمع الصحي ينعى "العيدروس" رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بـ"نور مكة"

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التجمع الصحي ينعى "العيدروس" رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بـ"نور مكة" التجمع الصحي ينعى "العيدروس" رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بـ"نور مكة"

التجمع الصحي ينعى

نعى التجمع الصحي بمكة المكرمة "الدكتور طارق العيدروس"، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد مرض ألم به.

وكتب التجمع الصحي بمكة المكرمة في تغريدة نعي: ‏ببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة مستشفى النور التخصصي ومنسوبيها الدكتور طارق العيدروس الذي وافته المنية مساء اليوم.

من جانبهم، تقدّم منسوبو مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الدكتور "العيدروس"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان "العيدروس" أدخل المستشفى بعد مرض ألم به قبل عدة أسابيع ولم يمهله طويلاً، وهو رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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