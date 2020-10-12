التجمع الصحي الأول يكرم أبطال صيدلية مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

★ ★ ★ ★ ★

لتفانيهم بخدمة المرضى خلال "كورونا" وتنفيذهم الخطة العلاجية على أكمل وجه

كرم مدير الإدارة التنفيذية لشؤون الدواء بالتجمع الصحي الأول الدكتور ناصر القحطاني، وبحضور مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني، اليوم الاثنين، أبطال الرعاية الصيدلية في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، نظير تفانيهم في خدمة المرضى خلال جائحة كورونا (covid 19)،، من خلال توصيل الأدوية إلى المرضى في منازلهم وتقديم المشورة عبر الهاتف.

وأسفرت جهود أبطال الرعاية الصيدلية بالمستشفى عن استمرار الخطة العلاجية للمرضى على أكمل وجه من خلال انتظامهم في تناول الأدوية المعتادة دون انقطاع، حيث ساهمت الإدارة التنفيذية لشؤون الدواء في التجمع الصحي الأول في تسهيل مهام الرعاية الصيدلية بالمستشفى.

جدير بالإشارة أن الصيدلية تعد أحد أهم التخصصات الرئيسة في الرعاية الصحية الذين كانوا من ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، ومشاركة الصيادلة في التحديث المستمر للإرشادات والبروتوكولات لعلاج فيروس كورونا المستجد.