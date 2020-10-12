أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاب بالعارضة يختفي بعد يوم من مراجعة "المصحة النفسية".. وأسرته تناشد البحث عنه

Print
شاب بالعارضة يختفي بعد يوم من مراجعة "المصحة النفسية".. وأسرته تناشد البحث عنه شاب بالعارضة يختفي بعد يوم من مراجعة "المصحة النفسية".. وأسرته تناشد البحث عنه
ظهرت عليه اعتلالات نفسية.. و"شرطة المحافظة" تلقت بلاغًا

شاب بالعارضة يختفي بعد يوم من مراجعة

تلقت شرطة محافظة العارضة شرق منطقة جازان بلاغًا من إحدى الأسر عن اختفاء ابنها البالغ من العمر 24 عامًا في ظروف غامضة بعد يوم من مراجعة المصحة النفسية.

وناشدت أسرة الشاب المختفي "موسى ضيف الله حسن العبدلي"، الذي خرج من منزل الأسرة الكائن بقرية الحنبكة صباح يوم الجمعة الماضية، ولم يعد بعد، مساعدتها بالبحث عنه، والتواصل معها حين مشاهدته.

وقال عمه إن المختفي ظهرت عليه في الفترة الأخيرة بعض الاعتلالات النفسية؛ وتم التوجه به يوم الخميس، أي قبل يوم من حادثة الاختفاء، إلى المصحة النفسية. موضحًا أن والده ووالدته شاهداه آخر مرة صباح يوم الجمعة قبل أن يحتفي عن الأنظار تاركًا كل أوراقه الثبوتية.

وذكر أنه تم السؤال عنه في شرطة المحافظة، وتدوين بلاغ بالواقعة. كما تم السؤال في المستشفيات والأماكن التي يذهب إليها، ويُتوقع وجوده فيها، لكن لم يتم العثور عليه.

وناشد كل مَن يشاهده أو يعرف مكانه التواصل مع أسرته على الرقم 0534995887.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج

شبكة عيون الإخبارية