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باكستان تعتقل إرهابيَّيْن خلال عمليتَيْن في كراتشي

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باكستان تعتقل إرهابيَّيْن خلال عمليتَيْن في كراتشي باكستان تعتقل إرهابيَّيْن خلال عمليتَيْن في كراتشي
أحدهما خبير في صناعة المتفجرات

باكستان تعتقل إرهابيَّيْن خلال عمليتَيْن في كراتشي

اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين شخصَين من العناصر الإرهابية خلال عمليتَيْن، نفذتهما في مدينة كراتشي الجنوبية.

وبيّنت الشرطة في كراتشي أن قسم مكافحة الإرهاب اعتقل المدعو منهاج الدين خلال عملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب في حي كورنغي؛ إذ كان المذكور مطلوبًا لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.

وأضافت بأن "منهاج" ينتمي لحركة طالبان باكستان المحظورة، وأنه يعد خبيرًا في صناعة المتفجرات والدوائر الكهربائية الخاصة بتفجير العبوات الناسفة، وكان يحاول الهروب من باكستان.

وذكرت الشرطة أن وحدة مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال المدعو لال بادشاه، وهو أحد أهم عناصر حزب "الحركة القومية المتحدة" ـ جناح لندن المحظور، وكان مطلوبًا لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من عمليات التصفية، اشتملت على اغتيال سياسيين مناهضين في كراتشي خلال عام 2010م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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