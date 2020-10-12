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"الشؤون الإسلامية" وإمارة بجازان تطلقان مبادرة "أسرتي أماني" بمشاركة نخبة من الداعيات

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"الشؤون الإسلامية" وإمارة بجازان تطلقان مبادرة "أسرتي أماني" بمشاركة نخبة من الداعيات "الشؤون الإسلامية" وإمارة بجازان تطلقان مبادرة "أسرتي أماني" بمشاركة نخبة من الداعيات
لبيان أهمية دور الأسرة في نشر العقيدة الصحيحة المعتدلة

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، وبالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة جازان مبادرة "أسرتي أماني" النسائي، والتي تنطلق غداً الثلاثاء السادس والعشرين من شهر صفر 1442هجرية عبر برنامج "زوم" تنفذه عدد من الداعيات.

وتستهل المبادرة بمحاضرة للداعية مزنة بنت صالح الحفيف، بعنوان "مسؤولية الوالدين في تربية الأسرة على الاستقامة"، وذلك تمام الساعة في الرابعة عصراً، وفي الساعة الثامنة من اليوم ذاته تلقي الداعية عائشة بنت حسن النجمي، محاضرة بعنوان "الإصلاح الأسري فضله ووسائله"

كما تلقي الداعية أمل بنت عبد الله كيلاني، محاضرة بعنوان "أثر التربية السليمة في الوقاية من الانحراف"، في تمام الثامنة من مساء الأربعاء السابع والعشرين من شهر صفر 1442 هجرية.

فيما تلقي الداعية إيمان بنت عبد العزيز الشلفان، آخر محاضرات هذا البرنامج والتي جاءت بعنوان "تربية الأولاد بين الرقابة والتفريط" في الثامنة من مساء الخميس الثامن والعشرين من شهر صفر 1442 هجرية.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذا البرنامج أو المبادرة تعد امتداداً للمبادرة الرجالية التي انطلقت أمس الأول.

وأشار "المدخلي" إلى أنها تهدف لبيان أهمية الأسرة في نشر العقيدة الصحيحة التي بنيت على الاعتدال، وبعيدة كل البعد عن الانحراف، كما يؤكد البرنامج على بيان المسؤولية العظيمة لدى رب الأسرة سواء الأب أو الأم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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