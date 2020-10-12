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الاردن : تعرف على عدد النساء وقوائمهن في انتخابات 2020

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الاردن : تعرف على عدد النساء وقوائمهن في انتخابات 2020 الاردن : تعرف على عدد النساء وقوائمهن في انتخابات 2020

جى بي سي نيوز  - : قالت اللوائح النهائية لانتخابات 2020  أن عدد النساء اللاتي ترشحن للبرلمان الاردني التاسع عشر  بلغ 368 امرأة وبنسبة بلغت 21.4% من مجموع المرشحين، وبارتفاع ملحوظ عن عدد المرشحات لمجلس النواب الثامن عشر بلغت نسبته 46%.

أضافت  بأن 4 قوائم ضمت مرشحات نساء فقط وهي قائمة "تستحق" في دائرة عمان الثالثة، وقائمة "نشميات حوارة" في دائرة إربد الثانية، وقائمة "النشميات"في عجلون، وقائمة "الأصايل" في البادية الوسطى.

وسجلت 3 قوائم أغلبية أعضاؤها من النساء (كل قائمة تضم رجلا واحدا )، وهي قائمة "المستقبل" في دائرة عمان الرابعة، وقائمة "الوطني الأردني" في دائرة الزرقاء الأولى، وقائمة "العقبة" في العقبة.

 

جي بي سي نيوز

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