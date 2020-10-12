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في بيان رسمي.. العدل تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة- (صور)

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في بيان رسمي.. العدل تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة- (صور) في بيان رسمي.. العدل تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة- (صور)

مصراوي Masrawy

03:37 م الإثنين 12 أكتوبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل، أن عاملة نظافة أبلغت صباح اليوم الاثنين، رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة، وعلى الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية؛ حيث قامت بفحصه وتبين أنه هيكل خالي من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل وأسفر ذلك عن خلوه من ثمة مفرقعات.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، وجه جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التي يمكن استخدامها في وضع مثل هذه الأجسام الغريبة أو المفرقعات، مع التأكد من صلاحية البوابات الأمنية، وتفتيش جميع المترددين على المحاكم وأمتعتهم، والاطلاع على تحقيق الشخصية.

وناشدت وزارة العدل المواطنين بالتعاون مع إدارات المحاكم، وإبلاغها عن أي شخص يشتبه فيه، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المصريين.

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