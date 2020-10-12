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دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تبحث عن فوز ثان وإسبانيا تواجه أوكرانيا

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دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تبحث عن فوز ثان وإسبانيا تواجه أوكرانيا دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تبحث عن فوز ثان وإسبانيا تواجه أوكرانيا
يأمل الإسبان الوصول للنقطة العاشرة بعد تحقيقه 7 نقاط في الجولات الماضية

دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تبحث عن فوز ثان وإسبانيا تواجه أوكرانيا

يخوض الألماني غدًا، أول مواجهة رسمية ضد نظيره السويسري منذ مونديال 1966 حين يستضيفه في كولن، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم؛ فيما يسعى المنتخب الإسباني للاستفادة من وضع مضيفه الأوكراني لغياب بعض لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".

ويدخل المنتخب الألماني مباراته أمام المنتخب السويسري بعد فوزه السبت الماضي على مضيفه الأوكراني 2- 1، محققًا انتصاره الأول في البطولة القارية بعد خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى ثم تعادلين في النسخة الحالية ضد إسبانيا وسويسرا بنفس النتيجة بـ(1- 1)؛ بينما تحتل سويسرا المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة من تعادلها في الجولة الثانية مع ألمانيا 1- 1.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى العودة بالنقاط الثلاث على حساب المنتخب الأوكراني، ويأمل الإسبان الوصول للنقطة العاشرة بعد تحقيقه 7 نقاط في الجولات الماضية.

ويعول المنتخب الإسباني بقيادة مدربه العائد لويس أنريكي على سجله المميز أمام أوكرانيا؛ إذ خرج فائزًا من المواجهات الخمس الأخيرة بين المنتخبين، آخرها في الجولة الثانية من البطولة الحالية برباعية نظيفة في 6 سبتمبر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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