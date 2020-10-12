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أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية

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أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية
قالت: سلطات أذربيجان تحت ضغط مباشر من أنقرة

أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية

قال فاغارشاك هاروتيونيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني: إن "سلطات أذربيجان، تحت ضغط مباشر من تركيا، تعرقل مهمة الوساطة الروسية في قره باغ".

وأضاف هاروتيونيان، الذي شغل سابقًا منصب وزير دفاع أرمينيا: إن "باكو تحاول بهذه الطريقة زيادة دور أنقرة في تسوية النزاع".

وتابع المستشار القول: "في أرتساخ (جمهورية قره باغ غير المعترف بها)، يدور قتال عنيف حاليًا؛ على الرغم من اعتماد اتفاق وقف إطلاق نار إنساني في موسكو من خلال وساطة . وهذا يعني أن أنقرة تضغط على السلطات الأذربيجانية بكل طريقة ممكنة. ويعرقل الجانب الأذربيجاني بدوره مهمة الوساطة الروسية، من أجل زيادة دور تركيا في تسوية النزاع".أرمينيا أذربيجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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