أخبار عاجلة

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اجتماعات عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030

Print
اجتماعات عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 اجتماعات عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030
إضافة إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان

اجتماعات عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030

عقدت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، أعمال الاجتماع الـ 66 لها، اليوم وأمس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة وفود تمثل وزارات الإسكان والتعمير بالدول العربية، لمناقشة مشروع جدول أعمال يتضمن 21 بندًا تتركز حول قضايا العمل العربي المشترك في مجال الإسكان والتعمير.

وأشار الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، إلى أن أهم البنود المعروضة على اللجنة بند مؤتمر الإسكان العربي والمقرر عقده 22 - 23 ديسمبر 2020 بتونس، وموضوعه "سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها"، لما يمثله موضوع العشوائيات من أهمية لدى دولنا العربية.

ويعرض، ضمن بنود جدول الأعمال، البند السادس الخاص بالمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية ومتابعة المستجدات مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المتوقع أن تقدم المملكة تقريراً حول المستجدات بشأن الترتيبات المتخذة نحو استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة لعام 2021.

وأوضح "علي"؛ أن اللجنة أعدت التوصيات المناسبة بشأن بنود جدول الأعمال لرفعها إلى الاجتماع "85" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سيُعقد بعد غد الأربعاء، عبر تقنية الاجتماع بالاتصال المرئي " كونفرانس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس

بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس

بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم

بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم

بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم

بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم

بالفيديو ..والدة ضحية جريمة الزرقاء : ابني دُمّر بدون ذنب

بالفيديو ..والدة ضحية جريمة الزرقاء : ابني دُمّر بدون ذنب

شبكة عيون الإخبارية