مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"

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تنفسية وغيرها.. كوادر صحية مؤهلة وغرفة مخصصة لسحب العينات

تزامنًا مع استئناف أداء مناسك العمرة، رفع التجمع الصحي بمكة المكرمة -ممثلًا في مستشفى أجياد للطوارئ- جاهزيته ومستوى خدماته المقدمة للمرضى والمراجعين وتطبيق الإجراءات الصحية والتنظيمية عالية الجودة؛ وفق البروتوكولات المتخذة في مواجهة الجائحة.

واستحدثت المستشفى منطقتين للفرز؛ إحداهما في منطقة فرز الأمراض التنفسية؛ حيث تتسع لأربعة أسرّة منفصلة، وأربعة مناطق للانتظار يتم فيها فرز الحالات التنفسية والكشف عليها والتعامل معها وتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة، والأخرى في منطقة فرز الأمراض غير التنفسية؛ حيث تتسع لسرير و6 مناطق للانتظار.

وفي المنطقة ذاتها توجد كوادر صحية طوال 24 ساعة، مؤهلة ومدربة بشكل كافٍ على آلية الفرز والكشف على الحالات، كما يوجد غرفة مخصصة لسحب العينات للمرضى المتواجدين داخل منطقة الفرز التنفسية.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور سلطان بغدادي، تزامنًا مع عودة المعتمرين للمسجد الحرام والتي تتطلب جاهزية عالية من قِبَل الفِرَق الطبية المتواجدة في الحرم وكذلك داخل المستشفى قمنا برفع الجاهزية منذ وقت مبكر لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

وأضاف: "تم إعداد خطط عمل متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث تم استحداث منطقتين للفرز للتعامل وتطبيق سياسيات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة والتي من شأنها التعامل مع الحالات المكتشفة والسيطرة عليها".