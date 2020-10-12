الداخلية: إحباط محاولة تهريب 11 طن نفايات خطرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب 11 طن نفايات خطرة، إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحري.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أفادت بقيام إحدى الشركات كائنة بمنطقة النزهة بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها المستندي عبارة عن مادة "السيلكون".

وأضافت التحريات أنها تحوى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد، وتشكل خطورة على البيئة ومخالفة للاتفاقيات الدولية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 11 طن مجروش بلاستيك مستعمل وغير نظيف، وغير منتظم الشكل بألوان مختلفة، والتي تعد من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد طبقاً للقانون، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة لاستخدامها في أغراض صناعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.