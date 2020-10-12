"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

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كما وافق المجلس اليوم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير "الداخلية"

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، كما وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.

وفي مستهل جلسته العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وناقش #الشورى عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام الزراعة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، ووافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة، وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.مجلس الشورى