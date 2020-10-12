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وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

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وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا
حتى في الطرقات والشوارع.. بعد تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

قررت السلطات الألمانية تشديد الإجراءات الوقائية بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة وحتى في الطرقات والشوارع.

ووفق " اليوم" ألزمت بعضُ المدن أصحابَ المطاعم والمقاهي والحانات، بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح بها ليصل إلى 20 شخصًا فقط كحد أعلى.

وكانت كبرى المدن الألمانية وبينها برلين، قد أعادت اعتبارًا من السبت فرضَ حظر التجول، وسط ارتفاع مقلق لحصيلة حالات كورونا.

وتراجع معدل الإصابات اليومي إلى 2467 اليوم الاثنين؛ لكنه ظل يتخطى حاجز الأربعة آلاف منذ الخميس في أعلى مؤشر منذ أبريل، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 325331، منها 9621 حالة وفاة.ألمانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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