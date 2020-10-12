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"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

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نصحت "الصحة" بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى؛ حيث نشرت في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة، إنفوجرافيك يوضّح هذه الفئات وهم مَن يعانون من التالي: (السكري غير المنضبط "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ وارتفاع ضغط الدم "تنويم خلال آخر ٦ أشهر"/ وقصور عضلة القلب/ ونقص المناعة/ وأمراض الصدر المزمنة "تنويمهم خلال آخر سنة"/ والسمنة المفرطة/ وتليف الكبد/ وأمراض الشرايين التاجية "تنويم خلال آخر 6 أشهر"/ إضافة إلى الحوامل).

وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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