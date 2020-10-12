شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

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انزعاج من طفح المياه.. وآمال تنعقد لصيانة الشوارع والعناية بالإنارة

ناشد عدد من سكان حي الروابي 3، المجلس البلدي بجدة، بالوقوف معهم في حل بعض المشكلات التي يعاني منها سكان الحي.

جاء ذلك خلال جولة اللجنة المشكلة من المجلس البلدي برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي رئيس المجلس ونائبه عائض بن درهم، وعضوية رشا حفظي رئيسة لجنة صوت المواطن، وشاكر الشهري، على الحي، مساء أمس؛ حيث شملت الجولة أرجاء الحي والاطلاع ميدانيًّا على أوضاعه برفقة عمدة الحي سلطان المزيني وعدد من السكان الذين أبدوا انزعاجهم من طفح المياه وتأثيرها عليهم من الناحية البيئية والصحية ومشكلة المياه الآسنة التي تسببت في تكاثر البعوض والقوارض.

واستعرض السكان مطالبهم أمام اللجنة المتمثلة في صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه الأمطار والتخلص من المستنقعات، وكذلك إنارة شوارع الحي وعمل حدائق داخل الحي والتشجير وأيضًا فتح الطرق للدخول والخروج من الجهة الغربية وعمل جسر مشاة من الجهة الشرقية يربط الحي بحي المتنزهات قاطعًا طريق الحرمين، كما استعرض الأهالي معاناتهم من المداخل الرئيسية للحي.

من جانبه، أكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي، أن أحياء جدة قاطبة محل اهتمام، وأن تشكيل لجنة لزيارتها تباعًا هو من صميم أعمال المجلس؛ مؤكدًا أن المجلس يعمل على حل مطالب الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة.

وقال "المحمدي": "المجلس وقف في فترة سابقة على عدد من الأحياء، واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي ونحن في المجلس نعمل لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة"؛ مؤكدًا أن تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم.

وأكد أن بعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلها مع الجهات المعنية، والتي تتمثل في السفلتة والإنارة وتحسين مداخل الأحياء؛ مشيرًا إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي: التفاعل مع مطالب المواطنين، والوصول إلى مواقعهم، وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها.

واختتم "المحمدي" بقوله: "نحن اليوم نقف على أرض الواقع بحي الروابي/3 لننقل الصورة كاملة للجهات المعنية، ومتابعة ما يستجد حيال مطالب سكان الحي"؛ سائلًا الله العلي القدير التوفيق.

أمانة محافظة جدة