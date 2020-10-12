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ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة"

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مكثفة للحد من الظاهرة.. مرور يومي على المخططات السكانية ورقابة ميدانية

ضبط 6 وتسليمها لـ

نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع إدارة وحدات الذبح، حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية خصصت فرقًا رقابية للمرور على الأحياء والمخططات السكنية بصفة يومية؛ لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار "وقاد" إلى ضبط ومصادرة 6 من الجمال السائبة وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة، داعيًا جميع أصحاب الإبل إلى الحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشد المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

ضبط 6 وتسليمها لـ

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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