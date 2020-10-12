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نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف

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تضم أكثر من 35 مكتباً على مساحة ‏تتجاوز 430م2 لخدمة رواد ورائدات الأعمال

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

دشّن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف ، التي تحتضنها غرفة حائل بالشراكة مع "منشآت".

وأطلق الأمير فيصل بن فهد، على هامش ذلك معسكر الشركات الناشئة الاستثماري ضمن برنامج تحالف الكيانات الناشئة.

وتضم مساحة العمل المشتركة أكثر من 35 مكتباً على مساحة ‏تتجاوز 430م2 لخدمة رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى ‏مساحة مخصصة للفعاليات لخدمة أبناء المنطقة‏.

من جهته، أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخطيط المهندس سامي الحسيني؛ أن هذا المشروع هو إحدى المبادرات المنبثقة من برنامج MIT REAP لتطوير ريادة الأعمال في منطقة حائل بالشراكة مع غرفة حائل، مشيرا إلى أن المشروع هو عبارة عن مساحات عمل مشتركة تدعم رواد ورائدات الأعمال في بداية نشاطهم التجاري، حيث يبدأ المشروع باستئجار مساحات صغيرة وبأسعار رمزية جداً (بالساعة أو ‏اليوم أو الشهر) لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة ‏والعمل المستقل تساعد على بدء النشاط حتى يصل إلى مرحلة متقدمة، كما يتم في مساحات العمل توفير غرف اجتماعات ومكاتب مغلقة ومكاتب مساحات مشتركة للجميع .

وأشار رئيس غرفة حائل عبدالله العديم؛ إلى أن الفكرة بدأت العام الماضي 2019م عندما تم توقيع هذه الاتفاقية في ملتقى "بيبان حائل" وبدأ العمل عليها بشكل متواصل حتى أثمر عن ذلك هذا الافتتاح.

حضر التدشين محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير ‏سامي الحسيني، ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم، وأعضاء مجلس إدارة غرفة حائل، وعدد من مديري الجهات الحكومية.

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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