جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يُطلق برنامج التدريب الجامعي

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يهدف إلى إلهام المواهب الشابة للعب دور فاعل بالإسهام في نهضة الوطن

أطلق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، برنامج التدريب الجامعي الذي يهدف إلى إلهام المواهب السعودية الشابة للعب دور فاعل ومتكامل بالإسهام في نهضة الوطن.

وتهدف المبادرة إلى منح شباب وفتيات المملكة فرصة العمل كسفراء لوطنهم في أول معرض إكسبو دولي يقام في المنطقة، كجزءٍ من أعمال جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، إذ يُمكن للمشاركين في البرنامج تطوير كفاءاتهم المهنية، إلى جانب مؤهلاتهم التعليمية عبر المشاركة في بيئة عمل احترافية متنوعة تضمن حصولهم على مؤهلات استثنائية تضاف إلى سيرتهم الذاتية، كما ستمنحهم التجرِبَةُ فرصة التواصل مع زوّار من جميع أنحاء العالم لمشاركتهم قصصاً فريدة عن الحياة في المملكة العربية السعودية وتراثها النابض بالحياة وثقافتها الفريدة.

وضمن هذا الإطار، تعمل الملحقية الثقافية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تسهيل التواصل مع الجامعات لتعزيز فرص التدريب للطلاب السعوديين في البلدين، إضافة إلى ذلك، ستكون الملحقية جزءاً من اللجنة التقييمية التي تقوم باختيار المتدربين.

وستستمر مدة برنامج التدريب الجامعي طوال فترة الإكسبو من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، ويشترط على المتقدمين المهتمين أن يكونوا في الفصل الأخير من سنة تخرجهم وقد أكملوا الساعات الأكاديمية المطلوبة، كما يجب عليهم أيضاً إتمام الفترة التدريبية بالكامل البالغة سبعة أشهر شاملة تدريب ما قبل التشغيل.

وستُعطى الأولوية للمرشحين الحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية، كما يُشترط على المتقدمين أن يكونوا من طلاب إحدى الجامعات المعتمدة وضمن أحد التخصصات المتعلقة بهذا المجال، وهي على سبيل المثال لا الحصر: اللغات، والتسويق والتواصل، والإعلان والعلاقات العامة، والسياحة والضيافة، إضافة إلى إدارة الأعمال.

وقالت رئيسة قسم تجارب الزوّار والمسؤولة عن برنامج التدريب الجامعي في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي ثريا البدران: "يسعدنا إطلاق هذه الفرصة المميزة للطلاب السعوديين الموهوبين من الشباب والفتيات لتعزيز قدراتهم التنافسية عبر العمل ضمن بيئة متنوعة لاكتساب خبرات استثنائية تميّز سيرتهم الذاتية في مسارهم المهني، وإثراء تحصيلهم العلمي من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية".

وأكدت أن هذه الفرصة ستحمل معها مكاسب للطرفين، الطلاب وفريق جناح المملكة، حيث ستقدم لهم فرصة للعمل كسفراء لتراث المملكة النابض بالحياة وحاضرها المتطور، وفي الوقت عينه سيحظون بخبرات استثنائية تسهم في تطوير مسارهم المهني في المستقبل.

يُذكر أنه يجب على المتقدمين المهتمين، إرسال نسخة من بطاقة الهوية السعودية، ونسخة من أحدث سجل جامعي رسمي، وخطاب من الجامعة يوضح الأهداف المنشودة من التدريب ومدته وللتقديم، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/joinus

وسيخضع المتقدمون لعملية اختيار تعتمد على الشروط المنصوص عليها، وتشمل التحقق من صحة بياناتهم الشخصية، وإجراء مقابلات لتقييم مهاراتهم، ومع انتقالهم إلى المرحلة التالية، سيتلقى المرشحون تدريباتٍ مكثفة للعمل في إطار مهامهم المحدّدة.إكسبو 2020 دبي جناح المملكة العربية السعودية