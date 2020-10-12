إدارة "وعظ الأقصر" تستأنف نشاط المقهى الثقافي لمواجهة الفكر المتشدد

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الأقصر - محمد محروس:

أعلنت إدارة وعظ الأقصر عن استئناف فعاليات برنامج المقهى الثقافي للتواصل مع الناس وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بعد توقف دام أكثر من ثمانية شهور بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بيان لإدارة وعظ الأقصر، اليوم الاثنين، إن رجال الوعظ ينتشرون لعقد الندوات المفتوحة مع الشباب والمثقفين وعامة المواطنين على المقاهي وفي مراكز الشاب، لمناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بالأمور الدينية والحياتية، ودور الإسلام الوسطى في الحفاظ على تماسك المجتمع من انتشار الفكر المتشدد بين الشباب.

أوضح الشيخ محمود محمد السيد مدير عام وعظ الأقصر، بأنه سيجري عقد لقاءات فكرية وثقافية بعدد من المقاهي بمدينة الأقصر والمراكز الكبرى بالمحافظة لتعريف الناس بالقيم التي حثت عليها الشرائع السماوية، من خلال عرضها على الجمهور بشكل عصري وحوار مجتمعي راقي يشارك فيه رجال الدين الإسلامي والمسيحي وفقرات ثقافية متنوعة.