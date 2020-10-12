أخبار عاجلة

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

Print
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول
شنوا حملات مكثفة لتحريض المصريين على خرق قانون التظاهر

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

سلّمت السلطات الأمنية الكويتية، ثلاثة مصريين مقيمين متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منظمة الإنتربول الدولية.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية؛ فإن المتهمين شنوا حملات مكثفة لتحريض المواطنين المصريين على خرق قانون التظاهر، وتنظيم تجمعات ضد النظام المصري.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة الكويتي، شكّل فريق بحث استطاع تحديد الأشخاص وأماكنهم والقبض عليهم في محافظة الفروانية، وتم تسليمهم إلى الإنتربول فور انتهاء التحقيقات.

وأكدت التنسيق عالي المستوى بين السلطات الأمنية المصرية والكويتية لتبادل المجرمين.الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597

أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597

رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني

رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني

الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

شبكة عيون الإخبارية