الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

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الموارد البشرية كانت قد طالبت بربطها بالوحدات السكنية عبر شبكة "إيجار"

جدّدت الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم، التذكير بالموعد النهائي للإفصاح عن مواقع سكن العمالة، وربطها عبر شبكة إيجار قبل 1 يناير.

وكانت قد دعت #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية أصحاب المنشآت، إلى ضرورة الإفصاح وتعريف مواقع وتفاصيل مساكن العمالة التابعة لمنشآتهم، وربطها بالوحدات السكنية عبر شبكة إيجار.

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى أن الإفصاح ملزم قبل 1 يناير 2021م، لتفادي منع تجديد رخص العمالة.

الهيئة السعودية للمقاولين