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وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية

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وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية

مصراوي Masrawy

10:21 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة توضيحية نهائية من 9 بنود لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية هي:

- التوصيات المرفقة في الصورة هي ما تم التوافق عليه مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بما في ذلك موضوع الـ science في ACT I.

- لقد نشرنا هذه التوصيات يوم ٣ سبتمبر ولم نغيرها وإنما جدل مواقع التواصل يصنع المشاكل من لا شئ.

- تم التوافق بين وزارتي التعليم على إمكانية "الماتشينج" "لهذا العام فقط" بين الشهادات مثل (SAT I+ACT II) او (ACT I + EST II) وهكذا.

- لا يجوز الماتشينج على مستوى المواد بين الشهادات أي اختيار الدرجة الأعلى من شهادات مختلفة.

- لا تعتمد (تختم) الوزارة شهادات الـ SAT "تاريخيًا" وإنما يتم ارسالها للتعليم العالي أو الجامعات من جهة الاعتماد (وهي الـ college board) ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بهذا.

- بنفس المنطق، لا تعتمد الوزارة شهادات الـ ACT للطلبة في الخارج ولكن يجب على مؤسسة الـ ACT الدولية ارسال هذه النتائج الى التعليم العالي مباشرة أو الجامعات.

- تعتمد وزارة التربية والتعليم شهادة الـ EST لانها شهادتنا ونحن الجهة المانحة ونرسلها للتعليم العالي والجامعات.

- الوزارة لا تدرس المناهج الأمريكية وقد صممت هذا الإمتحان (EST) لمساعدة طلابنا في فترة الجائحة وبالتالي أرجو أن لا تطلبوا من الوزارة تدريب على هذه الامتحانات لأن هذا من شأن المدارس الأمريكية وليس وزارة التعليم المصرية.

  • سوف ننشر الجدول المستقبلي لامتحانات الشهادة المصرية (EST) في المستقبل القريب إن شاء الله.​
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