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"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا

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دوريات راجلة وراكبة بالأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكثّفت الهيئة التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة، كما نشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

من جهة أخرى، اطلع الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة فضيلة رئيس هيئة المحافظة الشيخ عصام بن حسن شحاته للمحافظة، وأبدى الأمير سعود بن جلوي إعجابه ودعمه للحملة عبر تسهيل كل السبل لنجاحها.

وذكر فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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