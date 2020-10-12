كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم

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قال: إنه لا يهتم لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة

قال الكاتب الاقتصادي مراد أوغلو: إن بيرات ألبيراق وزير الخزانة، يقدم للمعارضة في تركيا، هدية مجانية بالخطوات التي يتخذها في الملف الاقتصادي.

وفي مقال بصحيفة "سوزجو" التركية، وجّه الكاتب انتقادات إلى الوزير صهر الرئيس رجب طيب أردوغان؛ فيما يخص ارتفاع معدلات البطالة والتذبذب في مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت كثيرًا من قيمتها.

مراد أوغلو قال تعليقًا على تصريحات بيرات ألبيراق، خلال طرحه البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، والتي قال خلالها إنه لا يهتم لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة: "يبدو أنه بمفرده سينجح في تحقيق ما عجزت عن فعله المعارضة. هو الشخص الوحيد الذي سيطيح بالعدالة والتنمية من سدة الحكم".

وأفاد مراد أوغلو بأن ما تشهده تركيا أشبه بفيلم درامي قائلًا: "وكأنها دراما لدولة تتعرض للاستغلال على يد مجموعة ليس لديهم رحمة، ويقودون البلاد والعباد من داهية إلى أخرى بفعل الأخطاء الكبيرة التي يرتكبونها".

ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة؛ أكد الكاتب أن المواطن العادي عندما يشهد هذه الأوضاع المزرية، لا يستطيع أن يفعل شيئًا سوى الشعور بالحزن ولعن المتسببين.

يشار إلى أن وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان؛ كان قد أعلن البرنامج الاقتصادي للجديد للحكومة، قبل أيام، ووصفته المعارضة بأنه اعتراف من نظام حزب العدالة والتنمية بإفلاس الدولة، وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو: إن أهداف البرنامج هي الأهداف التي كانت للدولة قبل 15 عامًا.أردوغان تركيا