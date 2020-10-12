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إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين

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إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين
مشتبه بهم كبار سن وتمكنوا من تسلق الحوائط والقفز من الشرفات أسرع من عناصر الأمن

إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين

توجه قاضٍ بطلب إلى الشرطة في الهند، يقضي بإخضاع عناصر الأمن لدورة لياقة من أجل خفض وزنهم، بعد الفشل في إلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات أثناء الغارات التي يقومون بها خلال عملهم.

وفي كتابه الذي أرسله لشرطة ولاية بنجاب، قال القاضي أرفيند سينغ سانغوان: إن المشتبه بهم من كبار السن تمكنوا من تسلق الحوائط، والقفز من الشرفات والركض أسرع من عناصر الأمن.

ووفق "سبوتنيك" أمر القاضي بإجراء اختبار لياقة لكل الضباط الذين تتضمن مهامهم مهام جسدية، ومن يثبت أنهم يعانون من زيادة الوزن سيخضعون لدورة لياقة مدتها ثلاثة أشهر؛ إذ تعتبر السمنة مشكلة منتشرة في قوات الشرطة الهندية.

يُذكر أنه في يوليو من هذا العام، تعرض الضباط في أوريسا لتهديد بأعمال تأديبية إن كان مؤشر زيادة الوزن لديهم أعلى من اللازم، وقبل ثلاثة أعوام طُلب من الضباط في كارناتاكا أن يفقدوا الوزن أو يتعرضوا للفصل، بعد وفاة مائة في فترة 18 شهرًا بسبب أمراض مرتبطة بأسلوب المعيشة؛ بحسب ما نقله موقع "ذا تايمز" البريطاني.

وتشير تقديرات غير رسمية في الهند إلى أن هنالك نحو 10 آلاف عملية جراحية لعلاج البدانة تجرى في البلاد سنويًّا؛ مقارنة ببضع مئات العمليات قبل بضع سنوات.الهند

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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