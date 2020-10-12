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"تطوير المدينة": المملكة بها مسارات عالمية للطيور المهاجرة من مختلف القارات

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"تطوير المدينة": المملكة بها مسارات عالمية للطيور المهاجرة من مختلف القارات "تطوير المدينة": المملكة بها مسارات عالمية للطيور المهاجرة من مختلف القارات
تعبر من خلالها الملايين من 277 نوعًا وبعضها يهبط بالمدينة للتزود بالغذاء

أفادت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بأن ‏المملكة بها مسارات عالمية للطيور المهاجرة من آسيا وأوروبا إلى إفريقيا، وتعبر خلالها ملايين الطيور من 277 نوعًا تقريبًا.

وأفادت الهيئة في إنفوجراف لها بأن بعض أبرز هذه الطيور هبطت في منطقة ‎المدينة المنورة للتزود بالغذاء، ثم أكملت مسارها، كطائر الصرد والرفراف وأنواع مختلفة كطائر الوروار وبغبغاء الدرة الهندية.

جدير بالذكر أن "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة" أطلقت حسابها الرسمي "لبيئة المدينة"، وهو إحدى مبادرات الهيئة لرفع المستوى حماية البيئة في إطار الاهتمام بمتابعة الوضع البيئي بالمنطقة.

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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